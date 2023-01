Au Royaume-Uni, les musées s’allient pour protéger l’environnement

La biodiversité est confrontée à quantité de menaces, dont la destruction des milieux naturels et la crise climatique. Son avenir est particulièrement sombre au Royaume-Uni, où 15% de la faune et la flore sont aujourd’hui en voie d’extinction. Une situation qui pousse les nombreux musées du pays à unir leurs forces.

Ils sont plus de 500 à prendre part à "The Wild Escape", un projet d’envergure nationale lancé par l’association Art Fund et soutenu par l’organisme Arts Council England. Il s’agit de la plus importante collaboration muséale jamais organisée au Royaume-Uni, comme l’indique un communiqué de presse.

"The Wild Escape" a pour ambition de sensibiliser les écoliers britanniques aux menaces qui pèsent contre la biodiversité. Elle souhaite les encourager à se rendre dans les 500 musées participant à cette initiative, afin qu’ils puissent y trouver l’inspiration nécessaire à la création d’œuvres d’art mettant en scène des animaux et des espèces végétales en voie de disparition au Royaume-Uni. Ces dessins prendront ensuite vie dans une fresque monumentale conçue par le studio de jeux vidéo PRELOADED. Cette dernière sera dévoilée au grand public le 22 avril, afin de coïncider avec la journée mondiale de la Terre.

Des militants écologiques et des artistes internationaux participent également au projet "The Wild Escape" pour sensibiliser les Britanniques aux causes de l’érosion de la biodiversité, dont Claire Twomey, Es Devlin, Heather Phillipson et Yinka Shonibare. La musicienne anglaise FKA twigs a ainsi créé un auto-portrait dans lequel elle fait communion avec la faune et la flore, tandis que Mark Wallinger rend hommage au poème "Ode à un rossignol" de John Keats dans "Fled is that Music". Un choix motivé par le fait que ces oiseaux mélodieux ont vu leur population diminuer de 90% au cours des cinq dernières décennies, d’après National Geographic.

Pour Jenny Waldman, directrice d’Art Fund, cette initiative montre à quel point les musées, et plus généralement le monde de la culture, ont un rôle à jouer dans la lutte pour la préservation de la biodiversité. "The Wild Escape montrera comment les musées britanniques peuvent encourager de nouvelles formes de créativité, en incitant les enfants à s’approprier l’un des défis les plus importants de notre époque", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Ce projet ambitieux fait suite à la publication du rapport "Biodiversity Trends Explorer" du musée d’histoire naturelle de Londres en 2021. On y apprend que le Royaume-Uni a perdu la moitié de ses espèces sauvages et végétales depuis les années 1970. Cette érosion est largement imputable aux activités humaines, comme dans de nombreuses autres régions du monde. Résultat : il ne reste que 53% de la biodiversité du Royaume-Uni, ce qui place le pays dans les 10% les plus vulnérables sur le plan de la sauvegarde de la diversité du vivant.