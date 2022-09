Au Royaume-Uni, les musées redoutent la flambée des prix de l’énergie

Pour les musées britanniques, le pire est à venir. Ils redoutent les conséquences de la hausse des prix du gaz et de l’électricité sur un secteur déjà fragilisé par une fréquentation en baisse. L’association des musées britanniques demande au gouvernement d’intervenir pour éviter une nouvelle crise.

Le couperet est tombé. L’Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem), le régulateur britannique de l’énergie, a récemment annoncé une hausse de 80% des prix du gaz et de l'électricité. Le plafond, actuellement de 1971 livres (2300 euros) par an en moyenne pour une famille, passera à 3549 livres (4100 euros) dès le mois d’octobre, au début de la période de chauffage.

Dans ces circonstances, un vent d’inquiétude souffle parmi les professionnels de la culture. Ils s'inquiètent de l’impact de la hausse de la facture annoncée par l'Ofgem. L’association des musées britanniques a même déclaré que l’inflation risquait d'être un coup plus dur pour le secteur que la pandémie.

"Nous recevons presque chaque jour des appels inquiets d'institutions qui nous disent que leurs factures de gaz et d'électricité seront cinq fois plus élevées que celle de l'année dernière", a affirmé Sharon Heal, la directrice de l’organisation, au Guardian.

Ils nous disent : "C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour nous. C'est pire que le Covid".

Les musées britanniques peinent déjà à surmonter le choc de la crise sanitaire. Le gouvernement britannique avait pourtant débloqué plusieurs milliards de livres sterling d’aides lorsque les institutions culturelles ont été contraintes de fermer. Mais pour la plupart, ce n’était pas suffisant pour compenser toutes leurs pertes.