Au Royaume-Uni, les femmes se mettent aux jeux d’argent pour arrondir les fins de mois.

Les chiffres lui donnent malheureusement raison : une Britannique sur cinq explique avoir déjà ressenti du stress et de l’anxiété à cause de ses habitudes de jeux. Plus inquiétant encore, un tiers de ces femmes déclare qu’elle n’oserait pas parler de ses problèmes d'addiction avec un membre de sa famille. La honte est la principale raison invoquée (49%).

La pression sociale joue aussi beaucoup. Plus de 60% des répondantes estiment que la pratique des jeux d’argent et de hasard est plus mal vue chez les femmes que chez les hommes. Cela n’étonne pas la Dr Linda Papadopoulos, une psychologue qui collabore avec l’association BeGamble dans le cadre de sa dernière campagne de prévention. "Nous ne pouvons pas sous-estimer le rôle que joue la honte dans le fait que les femmes ne se font pas aider pour des problèmes liés aux jeux d'argent. Il est parfois difficile de commencer à en parler mais souffrir en silence ne fait qu'accroître le sentiment d'isolement", a-t-elle expliqué. "Il suffit souvent d'une conversation pour obtenir de l'aide. Alors si vous vous inquiétez pour vous-même ou pour un être cher, parlez-en et faites-vous aider."