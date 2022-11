Au Royaume-Uni, l'English breakfast victime d'une pénurie d'oeufs.

Entre inflation et pénurie d'oeufs, le traditionnel petit déjeuner coûte de plus en plus cher à préparer. Un oeuf sur le plat, quelques tranches de bacon, deux saucisses et des haricots blancs en sauce tomate accompagnés d'épaisses tranches de pain grillé : le Gate Grill Cafe, au cœur de Londres, sert l'incontournable repas pour seulement six livres (sept euros), avec en bonus une forte odeur de friture qui vous suit pour le reste de la journée.

Mais l'assiette, prisée des touristes comme des Britanniques, a vu son prix de production s'envoler dans un pays où l'inflation dépasse les 11%.