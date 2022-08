Au Royaume-Uni, face à l'envolée des prix de l'énergie, des citoyens refusent de payer leurs factures

Alors que la guerre en Ukraine a provoqué une hausse générale des prix de l’énergie, le Royaume-Uni s’apprête à vivre une nouvelle augmentation. En effet, le prix maximum de l’énergie va grimper de près de 80% à partir du mois d’octobre.

"Cela signifie qu’une facture d’énergie moyenne au Royaume-Uni sera d’environ 4135 euros, alors qu’il y a un an, elle était d’environ 1420 euros. C’est tout simplement inabordable pour des millions de personnes. Cela a déjà causé d’énormes quantités de privations, de dettes, d’anxiété et de frustration. Et cela ne fera qu’empirer à l’approche de l’hiver", souligne Adam Scorer, directeur de National Energy Action, syndicat de consommateurs.