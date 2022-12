Au Rideau de Bruxelles, "Perfect Day" de Geneviève Damas, avec Hélène Theunissen

La vie, ce sont des cycles. Tu nais l’enfant de tes parents. Tu deviens la mère de tes enfants. Après, la mère de tes parents puis l’enfant de tes enfants. Et tu meurs.

Marie, 64 ans, est nez pour une grande marque de parfum. À quelques mois de prendre sa pension, sa boîte lui demande de réaliser un dernier parfum qui s’adresse aux femmes de son âge. À travers tout le récit, Marie se regarde vieillir, cartographie son corps qui se ride. Elle a renoncé à la sensualité, se persuadant qu’elle n’a plus l’âge de vivre l’amour.

Jusqu’au jour où…

Perfect Day parle de la manière dont la société reflète l’image de la femme après soixante ans, ce qui est, intrinsèquement, une question féministe. C’est une période transitoire pendant laquelle on connaît beaucoup de changements de vie et de bouleversements. On peut avoir l’impression que plus rien de beau ne peut nous arriver du côté affectif. La jeunesse semble avoir été érigée en porte-drapeau du plaisir, mais c’est un préjugé qu’il faut combattre ! Hélène Theunissen

En tant que trentenaire, je suis en plein dans la vie active. On vit le moment, on est super occupé et résultat, on oublie un peu le fait d’avoir été enfant et qu’on va vieillir. Je trouve même qu’on est assez déconnecté de ces deux tranches de la population, car on ne leur demande que trop rarement leur avis. […] Porter la parole d’une femme plus âgée me tenait donc vraiment à cœur. Lara Ceulemans

Un texte incisif et sensible magnifiquement porté. On ressort de Perfect Day, avec l’énergie de croquer la vie à pleine dent. Quel que soit son âge. L’Avenir

Geneviève Damas signe un monologue à la fois acéré, tendre et drôle magnifiquement joué, dans une mise en scène originale. La Libre Belgique