Au revoir Vincent, bravo et merci. Lettre ouverte à "Vince The Prince" Kompany

Ce lundi, en m’accueillant au Centre d'entraînement de Burnley, tu ne m’as pas laissé le temps de te féliciter pour ton succès et te remercier pour l'invitation. C’est toi qui as lancé "Merci d’être là et bravo pour ta carrière". J’ai glissé un "Vincent tu inverses les rôles", tu as répondu "Moi j’ai encore tout à prouver". Incroyable ! Du Vince The Prince pur jus !

Autre anecdote significative : Après 29' d’entretien, Ellis Lee, ton Press Officer m’a signifié qu’il fallait conclure, comme prévu. Je t’ai dit "Vincent, il nous reste 1' d'interview, j’avais encore 3 thèmes à évoquer : Guardiola et KDB, Romelu et le racisme, et la fin de carrière d’Eden. Choisis un des trois".

Tu t’es tourné vers le Manager de ton agenda de ministre : "Ellis, I know we’re late but I’m gonna answer the three questions. Thank’s". Et tu as rajouté dix minutes aux trente prévues.

Au total, les quarante ont été à ton image : denses, parfois surprenantes, parsemées de sourires ou de traits d’humour, bienveillantes.