Au revoir petit sapin de Noël : voici comment le recycler après les fêtes

Après les fêtes, il y a deux écoles : soit conserver son sapin le plus longtemps possible pour maintenir l’esprit des fêtes, soit chercher à le retirer le plus rapidement possible pour dire de passer à autre chose. Si beaucoup optent pour un sapin artificiel, les sapins naturels sont aussi nombreux dans les foyers. Mais attention, il est indispensable de ne pas abandonner l’arbre n’importe où.