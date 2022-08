Au revoir la voiture de fonction, bonjour le vélo d’entreprise !

Bon pour la santé et l’environnement, le vélo d’entreprise trouve de plus en plus d’adeptes chez nous. En parallèle, des sociétés de leasing vélo se développent en Wallonie afin de proposer une alternative financière à la voiture. Coup d’œil sur ces travailleurs et entreprises qui se sont laissés tenter !

C’est une nouveauté qui vient d’arriver à la maison communale de Rochefort. Depuis peu, la commune propose des vélos électriques de service à ses employés dans le cadre de leurs missions au travail. Et rapidement, ce moyen de transport a trouvé ses adeptes. " On s’est demandé si on allait faire cette distribution de toutes-boîtes à vélo ou en voiture et on s’est dit qu’à vélo on aurait moins à s’arrêter qu’avec une voiture ", explique Thomas Jeanmart, étudiant jobiste, à Matélé. " On s’est lancé dans l’aventure et on a fait 1000 boîtes aux lettres en un jour et demi. "

L’accès à ces vélos est donc vu positivement parmi les travailleurs. D’autant plus que Rochefort propose également des vélos de fonction à ses employés pour leur usage personnel, comme le détaille Louise Mertz, l’échevine de la transition écologique. " Nous avons deux objectifs : stimuler la santé physique de nos agents et promouvoir la mobilité douce. Pour avoir un vélo de fonction, pour un équivalent temps plein, la personne s’engage à aller au moins dix jours par mois à vélo au travail. Elle reçoit le vélo pour quatre à six mois et cette durée est renouvelable. "

Pour le moment, une seule employée de la maison communale a choisi le vélo comme véhicule de fonction mais la commune espère susciter un intérêt supplémentaire avec l’arrivée prochaine d’un parking à vélo sécurisé.