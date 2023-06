Au Real Madrid, le vide derrière Benzema, qui devrait s'engager à Al-Ittihad en Arabie Saoudite

"On va mettre la main à la pâte", a promis Carlo Ancelotti. Après l'annonce dimanche du départ de Karim Benzema, le Real Madrid a un été pour trouver un buteur, un capitaine et se faire à la vie sans le Ballon d'or 2022, au club depuis 2009.

Le Français a annoncé son départ de la capitale espagnole sans toutefois donner le nom de sa future destination. Les rumeurs font toutefois état d'une offre mirobolante venant d'Arabie Saoudite qui devrait être acceptée par le désormais ancien capitaine du Real Madrid. Selon Fabrizio Romano, les premiers accords sont déjà tombés entre Benzema et le club d'Al-Ittihad. A la clé, un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option et un salaire de 200 millions d'euros par saison.

En 48 heures, le Real Madrid a perdu Marco Asensio, Mariano Diaz, Eden Hazard et Karim Benzema. Quatre joueurs partis qui laissent derrière eux un chantier béant pour Ancelotti et la direction du club merengue : celui du front de l'attaque.

Certes, il y a toujours Vinicius, le comparse mal-aimé devenu le meilleur associé de Benzema, et qui s'est même approché de la bataille pour le Ballon d'Or cette saison, avec 23 buts et 21 passes décisives toutes compétitions confondues. Et son polyvalent compatriote Rodrygo, qui a débuté la saison sur le banc avant de s'immiscer progressivement dans le onze de départ, finissant l'exercice avec 19 buts et 11 passes décisives.

Comptons aussi le tout jeune Alvaro Rodriguez, 18 ans, qui a joué ses premières minutes en équipe première avec brio cette saison.

Mais en deux jours, la "Maison blanche" a libéré 76 millions d'euros de salaires (9M brut pour Asensio et Mariano, 28M pour Hazard et 30M pour Benzema), ce qui promet une offensive sur le marché des transferts.