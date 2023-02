Au Québec, il existe une école nationale de l'humour pour apprendre le métier d'humoriste

L’École nationale de l’humour est très sélective. Parmi plus de 110 élèves postulants, seule une douzaine est retenue. Ils doivent remettre un dossier, présenter un sketch d’audition puis un stage avant de savoir s’ils seront pris. C’est aussi un gros investissement financier : 7500€ pour deux ans, plus de 11.000€ si l’on vient de l’étranger.

Virginie, la trentaine, ex-vétérinaire en France, a tout plaqué pour faire cette école. Elle aura passé plus de 1100 heures d’étude : histoire de l’humour, humour et société, écriture d’un numéro humoristique… Un réel investissement de temps et d’argent qui justifie le sérieux et la réputation de cette école, fondée en 1988 : "J’ai tellement investi de temps et d'argent que j'aurais été déçue que l'on travaille moins que cela !"

Pour Léonardo, Bruxellois qui a découvert le stand up en Italie avant d’atterrir à Montréal : "Plus c’est intense, plus c’est dur et plus on en sort grandit !"

L'investissement à un prix mais il semble utile pour ces apprentis humoristes : trois quart des anciens élèves seraient encore actifs dans le milieu.