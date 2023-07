Au Qatar, une délégation américaine a rencontré des représentants talibans

Des responsables américains ont rencontré des représentants talibans lors de réunions à Doha, où ils ont dénoncé la répression des droits humains en Afghanistan tout en évoquant certaines avancées notamment dans la lutte contre l’opium, selon un compte rendu lundi du département d’Etat.

Parmi les participants à ces discussions, qui se sont tenues dimanche et lundi à Doha, au Qatar, le représentant spécial pour l’Afghanistan Thomas West, l’envoyée spéciale pour les femmes et les filles afghanes et les droits humains Rina Amiri, ainsi que la cheffe de la mission américaine pour l’Afghanistan Karen Decker, qui est basée à Doha. Côté taliban, le communiqué du département d’Etat cite "de hauts représentants talibans", sans les identifier, ainsi que des "technocrates professionnels".