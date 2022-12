Au Qatar, un sosie de Neymar piège les supporters et une chaîne de télévision

Le Brésil affronte la Corée du Sud en huitième de finale de la Coupe du monde de football ce lundi soir à 20h00. La Seleção qui pourrait retrouver Neymar. Après une entorse à la cheville lors du premier match contre la Serbie, la star brésilienne va mieux. Neymar est d’ailleurs annoncé sur la feuille de match ce soir.

L’attaquant du PSG est de retour et il est temps. Car au Qatar, un sosie du Brésilien a profité de son absence et s’est plusieurs fois fait passer pour Neymar. Casquette, lunettes de soleil, boucle d’oreille, barbe, tatouages et vêtements. Avec ses accessoires et son physique, Eigon Oliver, 30 ans, ressemble comme deux gouttes d’eau à Neymar. Il le sait et s’en amuse.