Au Public, "Novecento", une croisière contée reprise par Pietro Pizzuti

Sous le regard de Michel Kacenelenbogen à la mise en scène, Pietro Pizzuti reprend le costume qu’il avait mis au vestiaire il y a 23 ans. Une reprise comme au bon vieux temps ? Pas vraiment. Si le texte n’a pas changé, les fioritures ont été rangées au placard pour laisser place à une version tout en simplicité. La sobriété est partout… au point que cela en devient un peu frustrant.

Malgré toute la bonne volonté du comédien, le texte a quelques longueurs, que Pietro Pizzuti ne parvient pas à dynamiser. Cette faiblesse du texte est d’autant plus marquée qu’elle ne peut se cacher derrière un décor somptueux ou une création sonore particulière. L’absence totale de musique est d’ailleurs surprenante. La scénographie est minimaliste et même le jeu de lumière est limité ! Ce dernier point mériterait sans aucun doute quelques ajustements pour éviter de noyer le comédien dans l’ombre. Et au milieu de tout ça, Pietro rayonnant dans son rôle de trompettiste-conteur. Comme Novecento, il joue sa partition habité par mille et une émotions qu’il nous envoie par notes : un regard intense, une pudeur cachée sous un chapeau trituré, un sourire en coin…

Soyons clair : le spectateur d’un soir venu pour se divertir sans chercher à se nourrir l’esprit ressortira bredouille. Pourtant, n’est-ce pas là la vocation de la culture : nous faire grandir ? Il est peut-être regrettable que Le Public n’ait pas davantage mis l’accent sur l’aspect conté du spectacle, cela aurait sans doute permis au spectateur d’être plus réceptif à certains codes. Néanmoins, faites honneur à Barrico, Pietro et Michel : ne vous arrêtez pas à cette belle histoire iodée et allez plus loin. Traversez les embruns de votre esprit fatigué par votre quotidien et prenez le temps : si la vie est immense comme l’océan, mais que notre monde se limite à la grandeur d’un bateau, quel cap choisir ?