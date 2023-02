Au programme de La Première cette semaine (du 3 au 9/02)

Samedi 4 février, de 12h à 13h

Un an après les attentats de Bruxelles, un groupe rassemble des victimes de ces drames et des parents de jeunes partis en Syrie. Tout devait les séparer mais leur peine les rend plus grands que la haine. Ce groupe, baptisé " Retissons du lien ", précurseur en Europe, est bien plus qu’un groupe de parole : il s’agit d’un véritable laboratoire humain de démocratie. Ses membres n’ont rien en commun : âge, niveau social, culture et croyances différentes. Seuls les rassemblent la perte de ce qui leur était précieux et la volonté de rebâtir sur leurs propres ruines. Un reportage de Francoise Wallemacq à écouter samedi dès 12h dans Transversales.