Au programme de La Première cette semaine (du 22 au 27 avril)

Samedi 22 avril, de 11h à 12h

Il aura fallu une récente pub pour un géant des Gafa, pour voir chanson revenir en force : le banana split ! Plus de 10 000 000 d’écoutes en quelques semaines. Voilà de quoi redonner de l’appétit aux auteurs de ce morceaux et aux gourmands qui ont vu un retour à un dessert : la fameuse banane flanquée de glace et de crème fouettée et autres petites choses. Mais au fait, quelle est l'histoire de cette recette et comment l'élaborer ? Carlo De Pascale nous l'explique. Ensuite, nous nous intéresserons au café, ce breuvage millénaire et ses nouvelles tendances, avec Thomas Wyngaard fondateur de Ok Coffee Tips. Voici le menu café et dessert samedi de Bientôt à Table !