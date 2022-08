Au programme de La Première cette semaine (dès le 12/08)

Samedi 13 août, de 9h à 10h

La montagne est un endroit idéal pour évoquer les préoccupations d’aujourd’hui. En compagnie de penseurs et d’acteurs locaux, Helena Verrier et Pascal Claude vous entraînent en altitude pour un bol d’air - et d’idées - en pleine nature. Sixième étape : " A son rythme… ". Nos vies filent à toute allure… Agendas saturés. Impression de perdre pied. Et envie de renouer avec une forme d’équilibre. Comment éviter d’être à bout de souffle ? Comment reprendre son souffle ? Et est-il déjà temps de penser à son dernier souffle ? Des questions qui seront dépliées avec Chloë Lanthier (coureuse de montagne et autrice de " Sans limites "), Catherine Gros (organisatrice de séjours randonnée et yoga), Stéphanie Bodet (grimpeuse, ex-championne du monde d’escalade, autrice de " À la verticale de soi "), Bernard Francou (glaciologue et spécialiste de la haute montagne) et l’écrivain Philippe Claudel. C’est samedi 9h dans Passe Montagne.