Au programme de La Première cette semaine (9 < 15/12)

Samedi 10 décembre, de 12h à 13h

Cela fait des années que l'Etat belge est incapable de leur fournir un toit à tous ceux qui y font une demande d'asile. Des années qu’il est condamné, mais rien ne change… La Cour européenne des droits de l'homme a récemment ordonné à la Belgique et à Fedasil de fournir un hébergement à près de 150 demandeurs. Aujourd'hui, avec l'hiver, la situation est encore plus préoccupante et les associations qui dénoncent cette situation sont nombreuses ; la Ligue des droits de l'homme parle de 2300 demandeurs d'asile qui dorment aujourd'hui dans la rue à Bruxelles. Baptiste Hupin est allé à leur rencontre. Un reportage à écouter samedi dans Transversales et sur Auvio.