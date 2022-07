Au programme de La Première cette semaine (9 < 14/07)

Samedi 9 juillet, de 9h à 10h

La montagne est un endroit idéal pour évoquer les préoccupations d’aujourd’hui : de la fonte des glaciers à la question des réfugiés. En compagnie de penseurs et d’acteurs locaux, Helena Verrier et Pascal Claude vous entraînent en altitude pour un bol d’air - et d’idées - en pleine nature. Rendez-vous pour la première étape : " Regarder fondre ", avec trois glaciologues qui nous vous invitent à voir – et à entendre- de près le réchauffement climatique. Un maire des Alpes conteste les études du GIEC. Le climat est tendu… et la situation préoccupante. C’est Passe Montagne samedi à 9h.