Au programme de La Première cette semaine ? (8/04 < 15/04)

Ce vendredi 8 et lundi 11 avril, dès 7h

Ce dimanche aura lieu le premier tour de l’élection présidentielle française. Pour vous informer sur les candidats, les enjeux, les derniers sondages, … La Première vous propose des émissions spéciales : ce vendredi, avant le premier tour, et lundi, après celui-ci, pour une première analyse des résultats et des tendances qui seront présentes au second tour. Avec des invités et des reportages de nos envoyés spéciaux depuis Paris. C’est à suivre dès 7h dans Matin Première et dès 18h dans Déclic.