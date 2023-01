Au programme de La Première cette semaine... (7 < 12/01)

Jeudi 12 janvier, de 10h à 11h30

Ce qui est bon pour le corps est bon pour l’esprit. L’aliment est bien plus que ce que nous ingérons. Pour tous ceux qui aspirent à une vie plus saine, il peut être la porte d’entrée d’une véritable démarche de développement personnel et spirituel. À partir d’une réflexion sur les liens entre le corps et l’esprit, et d’exercices de mise en pratique, le docteur Paule Nathan explique, dans son livre "Donner du sens à son alimentation pour donner du sens à sa vie", comment considérer autrement ce que nous mangeons et pourquoi respecter l’aliment, renouer avec la convivialité du repas partagé et les émotions qui l’accompagnent. Elle nous en parle jeudi dans Tendances Première.