Au programme de La Première cette semaine (5/08 < 11/08)

Ce vendredi 5 août, de 10h à 11h

Neurologue et professeur au CHU de Liège, lauréat de nombreux prix scientifiques, Steven Laureys est connu mondialement pour ses travaux sur le coma et les états altérés de conscience. Un médecin qui tisse des liens entre les disciplines. Il a d’ailleurs étudié les bienfaits de la méditation sur le cerveau du moine bouddhiste, Matthieu Ricard. Actuellement, professeur invité au CERVO (Centre de recherche en neurosciences et santé mentale au Canada), il vit en famille à Québec pour plus de déconnexion ! Mais, quel a été son parcours ? Comment est-il devenu cet adepte de la méditation informelle ? Il sera l’invité de Cédric Wautier ce vendredi dans Ceci n’est pas un Selfie !