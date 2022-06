Au programme de La Première cette semaine ! (3 < 9/06)

Samedi 4 juin, de 15h à 16h

Le folklore, en Wallonie, on connaît. Chaque région a ses traditions, mais dans l’Entre-Sambre-et-Meuse, on trouve une bien curieuse tradition, celle des marches folkloriques. A l’origine processions religieuses, les " marches " voient défiler, parfois sur des distances considérables, des milliers de participants, pour la plupart revêtus d’uniformes militaires. Cette forme de sociabilité particulière rassemble les générations et soude les communautés locales qui marquent leur identité. Inscrites au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2012, les Marches folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse ont aussi un petit musée à Gerpinnes. Visite en compagnie de Jean-Pol Hecq et de ses guides ce samedi dans Le plus grand Musée du Monde.