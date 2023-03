Au programme de La Première cette semaine... (du 3 au 9 mars)

Samedi 4 mars, de 11h à 12h

Considérée comme l’une des papesses de la cuisine italienne, Alba Pezone, nous emmène depuis des décennies à la découverte des cuisines du son pays : l’Italie. Cours pratiques, livres, émissions télé… Elle nous revient en 2023 avec un livre entre belles demeures et recettes des terroirs, " Dimore d’Italia, Recettes secrètes des palais italiens ". Elle a entre-baillé les portes des plus belles bâtisses de la Sicile au Lac de Côme, dont les propriétaires - héritiers de l’histoire italienne mais aussi d’histoires plus intime- lui ont fait découvrir les recettes qui ont ainsi façonnés leurs régions et leurs traditions familiales. Au menu aussi : la réinterprétation de 12 chansons des Beatles par les Fab 12, comprenez les pops chefs du moment ! C’est à découvrir samedi de Bientôt à table !