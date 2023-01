Au programme de La Première cette semaine... (27/01 < 2/02)

Samedi 28 janvier, de 17h à 18h

Pollution, pillage, tourisme de masse, urbanisation, ou encore réchauffement climatique menacent gravement les sites archéologiques et les sites naturels, parmi les plus remarquables de la planète . Le physicien Emmanuel Hanert, spécialiste en écologie mathématique et en modélisation environnementale à l’Earth and Life Institute de l’UCLouvain, et l’archéologue Peter Eeckhout, spécialiste de l’Amérique précolombienne, et auteur du livre " Patrimoine mondial en péril " sont les invités de Fabienne Vande Meerssche ce samedi dans Les Eclaireurs.