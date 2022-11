Au programme de La Première cette semaine (26/11 < 1/12)

Mardi 29 novembre, de 10h à 11h30

Nos enfants sont sans cesse exposés à des aliments de mauvaise qualité nutritionnelle. En Belgique, un enfant sur six est en surpoids. La publicité pour ces produits s’adresse très souvent directement à eux. Que ce soit via les divers médias ou au supermarché, … Comment les en préserver ? Comment comprendre les mécanismes des marketeurs ? La législation actuelle peut-elle réguler le secteur publicitaire ? On en parle avec Hélène Alexiou, diététicienne au Conseil Supérieur de la Santé, Laurence Doughan, experte en politique nutritionnelle pour le SPF Santé publique, Karine Charry, chercheuse dans le domaine du marketing à l’UCLouvain et Minh Giang Do Thi, secrétaire d’instruction au CSA. Rendez-vous mardi à 10h30 dans le dossier de Tendances Première.