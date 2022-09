Au programme de La Première cette semaine... (24 < 29/09)

Samedi 24 septembre, de 17h à 18h

Cette semaine, Fabienne Vande Meerssche reçoit Marc Demeuse, directeur de l’Institut d’Administration scolaire (INAS) à l’Université de Mons et Antoine Derobertmasure, président de l’Ecole de Formation des enseignants de l’UMons. Tous deux, enseignants et chercheurs, ont coordonné, avec Marie Bocquillon, un ouvrage collectif " L’école à travers l’art et la popculture. De la photo de classe au manga ". Une vingtaine de chercheurs s’y penchent sur la façon dont le monde de l’école est vu par le prisme de la peinture, la bande dessinée, les romans, les séries télévisées, les dessins animés, la musique. Comment ces expressions artistiques évoquent-elles l’école ? Et comment, en retour, l’art et la pop culture peuvent-ils influencer et inspirer l’école ? Ce sont dans Les Eclaireurs samedi à 17h.