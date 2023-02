Au programme de La Première cette semaine (24//02 au 2/03)

Samedi 25 février, de 11h à 12h

Cette semaine, Sophie Moens et son équipe vous présente un plat qui fait flores les jours un peu friquets : la choucroute. Ce fameux plat à base de chou lactofermenté agrémenté, selon les goûts, de charcuteries ou de poissons. Mais ne la résumons pas à ces accords, car le légume choucroute se réinvente, sous toutes ses formes ! Pierre-Brice Lebrun, auteur et choucroutier d’honneur de la confrérie de la choucroute et Martin Fache, maitre restaurateur et choucroutier garnisseur de la confrérie, viennent nous convaincre que la choucroute n’est pas un plat mais un légume se prêtant à moult préparations de l’apéritif au dessert ! C’est le menu ce samedi de Bientôt à table !