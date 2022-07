Au programme de La Première cette semaine... (22 < 28/07)

Samedi 23 juillet, de 9h à 10h

La montagne est un endroit idéal pour évoquer les préoccupations d’aujourd’hui. En compagnie de penseurs et d’acteurs locaux, Helena Verrier et Pascal Claude vous entraînent en altitude pour un bol d’air - et d’idées - en pleine nature. Troisième étape : " L'empreinte du touriste ". Lors de nos voyages, nous traversons des espaces et nous laissons des traces. Les infrastructures touristiques abîment et saccagent les paysages. Comment protéger la faune et la flore ? Comment voyager à l’ère de l’anthropocène ? Un autre tourisme est-il possible ? Faut-il limiter voire interdire l’accès à certains sites naturels et donc à une forme de beauté ? Ces questions, nous les déplions avec Nicolas Chaud (gardien du refuge du Glacier Blanc dans les Ecrins), Christian Couloumy (ancien chef de secteur au Parc national des Écrins), Bernard Francou (glaciologue et spécialiste de la haute montagne), Jean-Marc Peillex (maire de Saint-Gervais-les-Bains) et Pierre Rigaux (naturaliste). C’est Passe Montagne samedi à 9h.