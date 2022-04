Au programme de La Première cette semaine (22 < 28/04)

Ce vendredi 22 et lundi 25 avril, dès 7h

Ce dimanche aura lieu le second tour de l’élection présidentielle française. Qui de Marine Le Pen ou d’Emmanuel Macron dirigera la France pour les cinq prochaines années ? François Heureux plante le décor et rappelle les enjeux 2 jours après le débat d’entre-deux tours et 2 jours avant le scrutin. Lundi, analysons et débriefons des résultats et les réactions officielles. Avec des invités et des reportages de nos envoyés spéciaux depuis Paris. C’est à suivre ce vendredi et lundi de 7h à 9h dans Matin Première et de 17h à 19h dans Déclic.