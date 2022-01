Au programme de La Première cette semaine... (21 < 27/01)

Ce vendredi 21 janvier, de 11h30 à 13h

Un célèbre homme politique est accusé d’avoir tué son épouse retrouvée morte, une nuit, dans leur chambre d’hôtel. Est-il coupable ou innocent ? Personne ne le sait. Et peut-être lui non plus… C’est le synopsis du nouveau film " L’ennemi " de Stephan Streker, qui suscite la réflexion à partir de l’affaire Wesphael… Avec Jérémie Renier et Alma Jodorowsky. Le réalisateur et la comédienne Alma Jodorowsky nous en parlent ce vendredi dans Entrez sans frapper.