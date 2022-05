Au programme de La Première cette semaine ! (21 < 26/05)

Lundi 23 mai, de 11h30 à 13h

L'artiste et activiste belgo-congolaise Lous and the Yakuza a fait une percée fantastique dans le paysage musical international en 2019 avec son premier album autobiographique Gore - entièrement chanté et rappé en français. Vous avez peut-être entendu les singles " Dilemme " et " Gore ". Lous donnera plusieurs concerts chez nous en cette fin mai et en juin avant de partir pour une tournée internationale en première partie d’Alice Keys ou de Gorillaz. Lous and the Yakuza, le nouveau diamant musical belge est l’invitée lundi d’Entrez sans frapper.