Au programme de La Première cette semaine (20 < 26/01)

Samedi 21 janvier, de 7h à 9h

De la Belgique à la Chine en passant par l'Angleterre et le Canada, la comédienne et cascadeuse Émilie Guillaume a un parcours atypique. Jeune diplômée, elle part en Chine et s’inscrit à l’école du cirque de Pékin. Dans ce pays, Emilie perfectionne aussi son kung-fu, puis devient cascadeuse. La Belge est régulièrement appelée pour régler des combats sur les scènes de théâtre et les plateaux de cinéma, comme pour " Peter Pan " au Théâtre royal du Parc. Elle sera bientôt au Théâtre de Poche, avec son compagnon Felipe Salas, pour le spectacle Kung-Fu. Emilie Guillaume est l’invitée de Charlotte Dekoker ce samedi dès 11h dans Week-end Première.