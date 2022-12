Au programme de La Première cette semaine (2 < 8/12)

Samedi 3 décembre, de 17h à 18h

Les invité.e.s de Fabienne Vande Meerssche cette semaine sont Chloé Deligne, médiéviste, chercheuse qualifiée FNRS/Ulb, Prix Wernaers 2022, coordonnatrice du LIEU (Laboratoire Interdisciplinaire en Eudes Urbaines) ; ses travaux portent sur l’histoire des relations entre sociétés, espace, eau et environnement, & Michaël Lobet, physicien, chercheur qualifié FNRS/Unamur, chercheur associé à Harvard ; ses travaux portent sur l’optique, l’invisibilité, et la lumière -la façon dont elle se propage et est émise et ré-émise par les métamatériaux, comment la piéger et la ralentir. Ce sont Les Eclaireurs samedi à 17h.