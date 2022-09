Au programme de La Première cette semaine... (2 < 8/09)

Mercredi 7 septembre, de 11h30 à 13h

" Chronique d’une liaison passagère ", c’est l’histoire d’une relation entre une mère célibataire et un homme marié. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à n'éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur complicité naissante.… Un film d’Emmanuel Mouret dans lequel joue Sandrine Kiberlain. Elle nous en parle mercredi à 12h15 dans Entrez sans frapper.