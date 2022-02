Au programme de La Première cette semaine (19 < 24/02)

Samedi 19 février, de 10h à 11h

Crise sanitaire, crise écologique, crise économique, crise politique, crise démocratique, … Le mot crise est présent partout. Qu’est-ce que cet empilement des crises dit de notre société ? Qu’est-ce que la crise sanitaire a révélé à propos de la santé publique, des inégalités et des vies d’exilés ? Et qu’est-ce qui produit le complotisme ? Quelques questions que Pascal Claude déplie ce samedi avec Didier Fassin, médecin, anthropologue et sociologue. Il est professeur à l’Institute for Advanced Study de Princeton et directeur d’études à l’EHESS. Il a dirigé le livre " La société qui vient ". C’est dans Dans quel Monde on vit.