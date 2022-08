Au programme de La Première cette semaine (19/08 < 26/08)

Samedi 20 août, de 17h à 18h

Ce samedi, les invités de Fabienne Vande Meerssche sont Luc Delvaux, égyptologue et conservateur des collections " Egypte dynastique et gréco-romaine " des Musées Royaux d’Art et d’Histoire (MRAH) et maitre d’enseignement à l’ULB, & René Preys, égyptologue, professeur à l’UNamur et à la KU Leuven, directeur de la mission épigraphique belgo-allemande à Karnak. Dans le cadre de la série "Égypte 2022", Luc Delvaux et René Preys évoquent les décors de deux piliers de la civilisation égyptienne : le temple, image du cosmos, et le tombeau, outil de la renaissance. Quelles sont les scènes emblématiques ornant leurs parois ? Qui étaient les auteurs ? À qui étaient destinés ces décors et leurs contenus ? Réponses dans Les Éclaireurs, samedi à 17h.