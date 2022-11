Au programme de La Première cette semaine (18 < 24/11)

Samedi 19 novembre, de 11h à 12h

La Belgique pays de la bière ne s’endort pas sur ses lauriers. Que du contraire ! les bières artisanales, s’imposent désormais dans le monde des craft beer. Assoiffés de terroirs et d’ingrédients sourcés, ces zythologues nouvelle génération entendent faire mousser la planète. Parmi eux, Nicolas Puccini et Bruno Guiot de la brasserie Zythologist à Gouy-Lez-Piétons, nous parlent de leur passion. Au menu aussi cette semaine, à l’occasion de la sortie du thriller gastonomique The Menu, Hugues Dayez nous guide dans la cuisine dans l’histoire du 7ème art. Rendez-vous samedi dès 11h dans Bientôt à Table.