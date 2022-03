Au programme de La Première cette semaine... (18 < 24/03)

Lundi 21 mars, de 22h à 23h

" Une nuit, j’allume la radio, à la recherche d’une voix, d’une compagnie sur les ondes... En vain. Sur les grandes stations, il n’y a plus de présence humaine la nuit, mais des rediffusions ou des flux de musique automatiques. La radio a déserté la nuit. Me reviennent alors en mémoire des génériques familiers, des voix de la nuit (Macha, Martine Cornil, Jean-Jacques Aschéro, Max Meynier…) et des souvenirs d’émissions nocturnes où se nouait une intense proximité entre animateurs et auditeurs. A l’époque du podcast roi, Hélène Laurent nous propose une balade nostalgique dans la nuit hertzienne française et belge. " Une série documentaire en trois épisodes. Episode 2 " De nouvelles voix militantes sur la FM " lundi à 22h dans Par Ouï-dire.