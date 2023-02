Au programme de La Première cette semaine (18 < 24/02)

Samedi 18 février, de 12h à 13h

De plus en plus de personnes utilisent le vélo pour se rendre au travail. Il est même devenu le deuxième mode de transport privilégié des Belges. Même si les différences peuvent être grandes entre les trois régions du pays, chacune a vu le nombre de cyclistes augmenter depuis la pandémie de covid, tant pour le travail que pour le plaisir. Mais où en sont-elles en termes d’aménagements cyclables ? Ceux-ci sont-ils adaptés ? Ont-ils favorisé l’utilisation du vélo ? Tentatives de réponses avec le reportage d’Anne-Sophie Bruyndonckx et Jérémy Boisseau dans notre " pas si plat " pays. Mais aussi au Danemark, riche de + de 12 000 km de pistes cyclables balisées, en ville comme à la campagne. Rendez-vous samedi dans Transversales.