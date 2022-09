Au programme de La Première cette semaine (17 < 22/09)

Mardi 20 septembre, de 10h à 11h30

En 70 ans, on a dégradé et pollué les terres comme jamais : 25 % de nos nappes phréatiques sont dans un état médiocre. Avec le réchauffement climatique, les sécheresses comme on en a connues cet été vont s’aggraver, avertit l’hydrologue et lanceuse d’alerte Emma Haziza, spécialiste de l’adaptation au dérèglement climatique et fondatrice du centre de recherches Mayane. Comment se préparer à une pénurie d’eau ? Emma nous en parle mardi dès 10h30 dans Tendances Première.