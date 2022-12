Au programme de La Première cette semaine (16 < 21/12)

Dimanche 18 décembre, de 13h à 14h

" Pendant des années, je me suis adressé à vous d’abord en tant que lesbienne, puis homme trans, corps de genre non binaire, (…) Maintenant, je veux vous parler comme être vivant (...) puissance désirante, corps sensible. ". C’est ce qu’écrit le philosophe Paul B. Preciado dans son nouveau livre " Dysphoria Mundi ", ou la résistance d’une grande partie des corps vivants de la planète à être subalternisés au sein d’un régime de savoir et de pouvoir patriarco-colonial. L’auteur nous invite à modifier nos rêves et à changer de désir. Et selon lui, ça serait une question de vie ou de mort… Il nous en parle dimanche à 13h dans Et dieu dans tout ça ?