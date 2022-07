Au programme de La Première cette semaine... (15 < 21/07)

Jeudi 21 juillet, de 9h à 10h

Le glam rock, la BD, le cinéma, des séries télévisées, … Cindya Izzarelli et Nicolas Buytaers nous rappellent cet été pourquoi des phénomènes pop culture sont géniaux. Chaque jour : un sujet, avec des experts passionnés, extraits et anecdotes. Jeudi, Ayrton Touwaide évoque les 60 ans de la franchise James Bond avec l’épisode le plus atypique de la série : Au service secret de Sa Majesté ! L’unique film avec George Lazenby qui va offrir à l’agent 007 la plus originale, la plus surprenante et la plus émouvante mission de toute sa carrière d’agent secret. C’est génial ! Jeudi dès 9h.