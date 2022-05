Au programme de La Première cette semaine... (14 < 19/05)

Dimanche 15 mai, de 13h à 14h

En 15 ans près d’un tiers des oiseaux ont disparu des paysages. Et voilà ce qu’observe l’essayiste Marielle Macé : " Nous sommes de plus en plus bavards à leur propos à mesure qu’eux se taisent. ". Qu’indique alors notre regain d’attention vis-à-vis des oiseaux ? Que signifie mieux les écouter à l’heure des extinctions ? Comment parler d’eux ? Et peut-on imaginer converser avec ces vivants auxquels nous sommes tellement attachés ? Nous explorons ces questions avec Marielle Macé, autrice du livre " Une pluie d’oiseaux ", ce dimanche dans Et dieu dans tout ça ?