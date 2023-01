Au programme de La Première cette semaine (14 < 19/01)

Samedi 14 janvier, de 17h à 18h

L’intelligence artificielle a un immense potentiel dans le secteur de la santé ! Il faut davantage former les médecins au numérique et à la science des données, leur apprendre comment critiquer les technologies ou les améliorer, et reconnaitre leur pertinence pour les actes de soin. C’est l’objectif de la Chaire créée à l’Université de Mons et dédiée à l’Intelligence artificielle et la Médecine digitale. Son titulaire, le docteur Giovanni Briganti et la Vice-rectrice Diane Thomas sont les invité.e.s de Fabienne Vande Meerssche ce samedi dans Les Eclaireurs.