Au programme de La Première cette semaine (11 < 17/11)

Dimanche 13 novembre, de 17h à 18h

Écrivaine, scénariste, journaliste, militante écologiste française, Marie Desplechin a écrit une centaine de livres. Dans ceux destinés à la jeunesse, elle explore différentes veines littéraires : le roman historique avec Les Filles du siècle : Satin grenadine, Séraphine et Capucine ; le roman à plusieurs voix, où se côtoient fantastique et réalité contemporaine, avecVerte, Pome et Mauve ; le récit désopilant sur l'adolescence avec Le Journal d'Aurore, … En 2020, elle a reçu la Grande Ourse du Salon du livre et de la presse jeunesse. Maris Desplechin se dévoile dimanche dans " Les petits Papiers " de Régine Dubois à 17h.