Au programme de La Première cette semaine (10 < 16/02)

Ce vendredi 10 février, de 9h à 10h

Guidé par un chant plus apaisé mais non moins habité, Ben L’Oncle Soul signe un septième album plus personnel que jamais : " Is It You ? "qui sortira le 1er février prochain. L'artiste est prêt à partager avec son public une nouvelle ère musicale... Ben L’Oncle Soul nous présente ce nouvel opus ce vendredi dès 9h dans Le Mug.