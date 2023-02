Au programme de ce vendredi : grisaille, douceur et vent

La grisaille sera encore répandue à l’ensemble des régions l’après-midi et elle sera parfois accompagnée de quelques gouttes de pluie, surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse. On peut espérer le retour de quelques éclaircies en se rapprochant du bord de mer. Le vent restera soutenu et les maxima dépasseront les moyennes de saison avec 9 à 10°C prévus en Ardenne, 11°C le long de la côte, 12°C dans l’extrême sud et entre Namur et Charleroi, 13°C pour Liège, Tournai, Bruxelles et Anvers, et jusqu’à 14°C dans le Limbourg.