Au programme ce week-end sur Classic 21

C’est l’été sur Classic 21 ! En plus des changements et nouveautés de la semaine que vous pouvez découvrir ici, voici ce qui vous attend de vendredi (7 juillet) à dimanche (9 juillet).

Vendredi soir dès 21h, place à une émission Metal spéciale Alice Cooper, qui fêtait cette année ses 60 ans de carrière et les 50 ans de son sixième album, Billion Dollar Babies.

Le samedi à 20h, dans la nouvelle émission Rewind, Jean-Philippe Lejeune et Laurent Rieppi explorent les "années 3" de 1963 à nos jours, tant sur le plan musical que socio-culturel. Ils ont décortiqué les sorties et les événements rock de ces fameuses années pour vous en proposer le meilleur ! On démarre avec l’année 63 et des titres marquants comme "Blowin' in the Wind" de Bob Dylan, "Surfin' USA" des Beach Boys ou encore "Ring of Fire" de Johnny Cash.

Les samedis et dimanches midi, Olivier Monssens vous sélectionne les meilleurs moments de son émission Radio Caroline avec une première thématique sur la libération des seins, suivie, le lendemain, de l’histoire de Paul McCartney et les Wings.

Le dimanche à 20h, découvrez Very Good Trip où le chroniqueur Michka Assayas reviendra sur l’incroyable parcours de Bob Marley.

Un peu plus tard à 23h, écoutez le premier épisode de la nouvelle saison de la série érotique de Natacha Manco, Fever, et savourez les nouvelles histoires troublantes et brûlantes d’une trentenaire pour qui l’été sera chaud.