Au programme ce week-end ? Du jazz et de la danse !

Ils s’appellent Joachim Florent, Gérald Chevillon, Damien Sabatier et Antonin Laymarie, et ensemble ils forment l’Impérial Quartet, le groupe de jazz du moment ! A quatre, ils nous proposent un jazz inspiré des profondeurs musicales de la Louisiane et viennent d’aileurs de sortir un quatrième opus qui s’intitule "All Indians ?". Et ça tombe bien parce que ce samedi 17 juin vous pourrez les retrouver à la Jazz Station à Bruxelles !